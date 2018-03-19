رئيس قسم الأخبار بـ"اليوم السابع" يقدم تدربيا عمليا لطلاب إعلام القاهرة

رئيس قسم الأخبار بـ"اليوم السابع" يقدم تدربيا عمليا لطلاب إعلام القاهرةالإثنين، 19 مارس 2018 08:31 م
محمد طنطاوى رئيس قسم الأخبار باليوم السابع
وائل ربيعى
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تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، دورة تدريبية حول مهارات توظيف مواقع التواصل الاجتماعى فى دعم الدبلوماسية الشعبية بين مصر وجنوب السودان، وتهدف لتدريب الطلاب المشاركين من مصر وجنوب السودان على بناء وتصميم صفحات على المواقع والاستفادة منها فى دعم الدبلوماسية الشعبية، وكذلك توظيف الرسالة الإعلامية فى دعم العلاقات بين الشعبين المصرى وجنوب السودان.
ويشارك الزميل محمد طنطاوى، رئيس قسم الأخبار بـ"اليوم السابع"، فى الدورة التدريبية بتقديم تدريب عملى عن بناء المحتوى الخبرى، وذلك غدا الثلاثاء بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بحضور عدد كبير من الطلاب المشاركين من مصر وجنوب السودان.
من جانبها، أكدت الدكتور جيهان يسرى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الدورة التدريبية تأتى من إيمان كلية الإعلام بضرورة الاستفادة من الخبرات الإعلامية فى توظيف مواقع التواصل الاجتماعى لدعم الدبلوماسية الشعبية بين مصر وجنوب السودان، كما أنها تمثل احتضانا لازما للطلاب الوافدين من دولة جنوب السودان باعتبارها إحدى دول الجوار الأفريقية.
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