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رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة: هدفنا القضاء على البطالة فى مصر

الإثنين، 19 مارس 2018 03:55 م
رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة: هدفنا القضاء على البطالة فى مصر جانب من اللقاء





السويس - سيد نون
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قالت نيفين جامع رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات المتوسطة والصغيرة، إن زيارتها لمحافظة السويس كانت من أجل مناقشة العديد من المحاور التى تتطلب دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى المحافظة، بالإضافة إلى مشروعات الصوب الزراعية والاستزراع السمكى.

وأضافت نيفين جامع، خلال كلمتها بمؤتمر "فرصتك بين إيديك"، والذى عقد بقاعة النصر للبترول بمحافظة السويس، بحضو راللواء أحمد حامد محافظ السويس، والمهندس نبيل فهمى رئيس شركة النصر للبترول ورؤساء الأحياء والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكدت نفين جامع، أن محافظ السويس وعدها بتوفير مكان ثبات فى المحافظة للجهاز من أجل إقامة العديد من المشروعات الصغيرة للشباب والمواطنين، موضحة أن هدف الجهاز هو إتاحة إقامة مشروعات تساعد فى القضاء على نسبة البطالة.

وقالت نيفين، إن خدمات الجهاز تتنوع ما بين خدمات مالية وغير مالية، لافتة إلى أن الخدمات غير المالية هى الأهم، لأنها يتم فيها تدريب وتأهيل المواطنين على كيفية إنشاء مشروع.

وقال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إن هدف المحافظة هو إيجاد وتوفير فرصة العمل حقيقة لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة ستوفر مكان ثبات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جهاز المشروعات، مضيفًا أن المحافظة ستكون حريصة على معرفة إمكان معروض لشراء سلعة جودة عالية وبسعر أقل.

وأضاف "حامد" أن المحافظة ستوقع برتوكول مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجامعة من أجل تدريب وتأهيل الشباب و توفير العديد من فرص العمل لخريجى الكليات والمواطنين الذين يرغبون فى إقامة المشروعات.


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