رئيس جامعة بنى سويف يلتقى الطلاب لحل مشاكل أسعار الكتب وقلة المعامل البحثية







بنى سويف - هانى فتحى

اجتمع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، مع إتحاد طلاب الكليات، وذلك بحضور الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس إتحاد طلاب الجامعة ونائبه .

استمع رئيس الجامعة خلال إجتماعه مع الطلاب، للمشكلات المطروحة والتى تمثلت فى أسعار الكتب الجامعية، وقاعات الدرس والمعامل، فى بعض الكليات وعدم استيعابها للطلبة، والتجهيزات الخاصة بها، وأيضا بالنسبة للأنشطة الطلابية فى بعض الكليات، وعدم كفاية الموارد المالية لممارستها، والمشاركة الفعلية للقاعدة العريضة من الطلبة .

أكد رئيس الجامعة على المتابعة المستمرة لابنائه الطلاب، والاهتمام بحل كل المشاكل بما يتناسب مع الموارد المتاحة للجامعة، فبالنسبة لإسعار الكتب الجامعية فستكون الكتب الجامعية الكترونية من العام القادم، فى سيديهات مدمجة تطبيقا لقرارالمجلس الأعلى للجامعات، وبما يضمن حقوق المؤلف وكذلك التصحيح أيضا سيكون إلكترونى فى جميع الكليات، والتى لم تطبقه بعد، وذلك لضمان الشفافية والسرعة.

وأضاف رئيس الجامعة، فيما يتعلق بقاعات الدرس والمعامل، فسيتم استخدام القاعات والمعامل وتوزيعها بما يتناسب معها، واستيعاب كل الطلبة بالتنسيق بين الكليات وبعضها البعض، بالإماكن والمعامل الموجودة والمتاحة فى كل منها، مشيراً إلى إنه بالنسبة للأنشطة الطلابية والموارد الذاتية للكليات، فتقوم الجامعة بدعم الكليات التى مورادها الذاتية ضعيفة، مع التأكيد على ضرورة سداد الطلبة للمصروفات الدراسية التى هى جزء من موارد الجامعة.