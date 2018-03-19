رئيس جامعة بنى سويف يفتتح المعرض الفنى بكلية علوم الأرض

رئيس جامعة بنى سويف يفتتح المعرض الفنى بكلية علوم الأرضالإثنين، 19 مارس 2018 11:28 ص
رئيس الجامعة والقيادات والطلاب
بنى سويف - هانى فتحى
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افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،المعرض الفنى بكلية علوم الأرض، تحت شعار أهمية مشاركة الشباب فى العملية الإنتخابية بحضورالدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،ووسط عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأوضح رئيس الجامعة،خلال حفل الإفتتاح إن فعاليات المعرض شملت مسابقة رسم فورى عن أهمية مشاركة الشباب فى العملية الإنتخابية،وعرض عدد من الأعمال اليدوية من إنتاج الطلاب،مثل تصميم الملابس والخياطة،والمشغولات اليدوية.
كما أبدى رئيس الجامعة إعجابه بالأعمال التى قدمها الطلاب فى المعرض،وحثهم على المشاركة فى المنافسات التى تنظمها الجامعة فى المجالات الرياضية والثقافية والفنية.
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