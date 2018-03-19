رئيس جامعة بنى سويف يشهد حفل ختام المهرجان الكشفى لجوالى كليات الجامعة

رئيس جامعة بنى سويف يشهد حفل ختام المهرجان الكشفى لجوالى كليات الجامعةالإثنين، 19 مارس 2018 05:11 م
جانب من الحفل
بنى سويف :هانى فتحى
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شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف حفل ختام المهرجان الكشفى السادس والعشرين لجوالى كليات الجامعة ، كما قام بتكريم الفائزين على مراكز متقدمة من الكليات المشاركة فى المهرجان الكشفى ومهرجان الأنشطة الطلابية ، حضر اللقاء الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسام الهوارى منسق الانشطة الطلابية ، والكابتن محمد فاروق مدير عام ادارة رعاية الشباب .
وأكد رئيس الجامعة خلال الحفل أن الانشطة الطلابية تهدف الى تعميق الحس الوطنى لدى الطلاب وتوطيد أواصر الصداقة بينهم لاسيما النشاط الكشفى الذى يساعد على خلق جيل قادر على مواجهة التحديات ومزود بالمهارات الحياتية اضافة الى التزامه بالمثل والقيم والروح الكشفية وتوعية الشباب بدورهم تجاه الوطن والتنافس من خلال البرامج والأنشطة المختلفة، مؤكدا على دعم الجامعة المستمر للجوالة بجانب الانشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية .
جدير بالذكر ان المدن الجامعية حصلت على المركز الأول عام فى المهرجان بينما حصلت كلية الطب البيطرى على المركز الثانى وحصلت كلية التجارة على المركز الثالث ، وحصلت كلية الصيدلة على المركز الاول فى النشاط الرياضى ، كما حصلت ادارة الوافدين على المركز الثانى فى ذات النشاط .
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