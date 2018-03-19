رئيس الوزراء اللبنانى يستقبل وفدًا من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتطوير







بيروت أ ش أ

استقبل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، اليوم الاثنين، وفدًا من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتطوير برئاسة سوما شاكرابرتى.

وقال شاكرابرتي، عقب اللقاء: "إننا نتطلع إلى التعاون بشكل قوى مع لبنان فى مجالات خط الأنابيب والقطاع المصرفى والطاقة المتجددة وفى مجال البنية التحتية، خصوصًا فى ظل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف: "نريد العمل مع الشركات الصغيرة والتعاون مع البلديات لمساعدة المجتمعات المضيفة واللاجئين، لأن الضغط على الخدمات فى البلديات فى لبنان كبير جدا، وهناك الكثير للقيام به، ونريد افتتاح مكتب خاص لنا وتعيين فريق عمل فى الأسابيع القليلة المقبلة".. معبرًا عن تطلعه لمؤتمر باريس المقرر انعقاده فى 6 أبريل، حيث سيتم تقديم خطة استثمار رأس المال، وسيقوم البنك بتقديم دعم قوي.

من جانب آخر، استعرض وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى جبران باسيل -خلال لقائه رئيس البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار اليوم- تعاون واستثمار البنك مع عدد من المصارف اللبنانية من خلال تقديم قروض وهبات، لا سيما أن البنك الأوروبى سيفتتح مقرا له فى لبنان.