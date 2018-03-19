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رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر صيانة الطائرات:أشكر السيسي لاهتمامه بتنمية أفريقيا

الإثنين، 19 مارس 2018 10:24 ص
رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر صيانة الطائرات:أشكر السيسي لاهتمامه بتنمية أفريقيا مصر للطيران ــ أرشيفية





كتب ـ أحمد مصطفى ـ هانى عثمان
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وجه Mr. Nick Fadugba رئيس اللجنة المنظمة  لمؤتمر MRO Africa 2018 كل الشكر إلى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى الذى أعلن مقولته المشهورة أن هدفه الأول إفريقيا، وعمل على وضع حجر الأساس للتنمية فى القارة الإفريقية، مؤكدا أن إفريقيا بلد المليون مواطن قادرة على النهوض، لأن مستقبلها بحق لامع وواعد فى التنمية والبناء.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم الاثنين، في هذا الحدث السنوى الذى شهدت القاهرة انطلاقته الأولى تجتمع كل الأطراف المعنية بصناعة الطيران المدني وعمرة وصيانة الطائرات من أجل مستقبل أفضل لهذه الصناعة الحيوية التي أصبحت شريكا رئيسيا في حركة الطيران العالمية، وأمر لا غنى عنه لسلامة وأمن الركاب والعاملين بهذا المجال.

وفيما تشهد صيانة وعمرة الطائرات وتكنولوجيا صناعة الطائرات تطورا مذهلا، يستدعي ذلك نهضة موازية في قارتنا العزيزة بما يواكب النمو العالمي المتسارع. وبلا شك فإن مثل هذه الأحداث والتجمعات تلعب دورا رئيسا في توسيع الأفق الإفريقي نحو المتغيرات العالمية، كما تسهم في تنمية الأنشطة الفنية والتسويقية وتبادل الخبرات. ويوفر هذا المؤتمر فرصة جيدة لالتقاء جميع شركات الطيران الافريقية والعربية، والالتقاء ايضا بشركات تصنيع الطائرات والمحركات وقطع غيار الطائرات والذي يؤدى الي إيجاد حلول لمشاكل التشغيل وخلق مشروعات جديدة لزيادة الاستثمار في مختلف الجوانب.

 


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