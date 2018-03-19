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رئيس "الغرف السياحية" السابق: وضع خارطة طريق للسياحة لاستعادة الحركة فى 2020

الإثنين، 19 مارس 2018 02:43 م
رئيس "الغرف السياحية" السابق: وضع خارطة طريق للسياحة لاستعادة الحركة فى 2020 الهامى الزيات خلال مؤتمر السياحة





الإسكندرية- ميرفت رشاد و جاكلين منير
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قال الهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية سابقا، إن محافظة الإسكندرية جزء من المقصد السياحى المصرى، ويجب أن يكون هناك نظام لجذب الاستثمار بالمحافظة، كاشفا عن عدم وجود إستراتيجية لصناعة السياحة فى مصر .

وأضاف " الزيات" خلال الجلسة الثانية فرص الاستثمار فى مجال السياحة بالإسكندرية لمؤتمر "السياحة..المشكلة والحل"، أنه تم إعداد استراتيجية بمشاركة عدد كبير من الخبراء السياحيين بالتعاون مع معهد الدراسات الاقتصادية، معربا عن آمله أن تتبناها الدولة لتنفيذها وعدم تعديلها مع كل فترة ولاية لكل وزير جديد .

وأشار "الزيات" إلى أن الاستراتيجية تحمل اسم "خارطة الطريق لقطاع السياحة فى مصر"، قائمة على المنهجية ، مشيرا إلى أن سلسلة القيمة تتضمن "التسويق للمنتج السياحى- توفير الانتقالات الدولية- توفير فنادق ومنتجعات للإقامة – تنظيم البرنامج السياحى" مؤكدا على ضروة توافر هذه القيم لجذب الحركة السياحية لمصر.

ورفض رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية سابقا، مقارنة عدد السياح والإيرادات المحققة فى عام 2017 ، بعدد السياح بعام 2016، قائلا "دا كلام فارغ" لأنها سنة كارثية انحسرت فيها الحركة السياحية لمصر عقب حادثة الطائرة الروسية فى نهاية أكتوبر 2015، مطالبا بأن تقارن الأعداد والإيرادات بعام الذروة السياحية 2010 لنحدد نسب التحسن السياحى.

وتابع " الزيات" قائلا: إن السياحة الثافية تمثل نسبة 10% من إجمالى الحركة السياحية العالمية والبالغة 1.3 مليارا سائحا، لافتا إلى أن مصر لديها كافة المقومات السياحية والأثرية للحصول على نصيبها العادل من الحركة الوافدة للسياحة الثقافية، مشيرا إلى ضرورة وجود صورة واضحة لعام 2020 لاستعادة السياحة لمصر لما كانت عليه ومعالجة نقاط الضعف.

وأضاف ، أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية وضع أول منظومة عام 2002 للتدريب وتعريف الكود الوظيفى للعاملين وإنشاء مركز للطهاه ومدرسة القيادة الآمنة ، معربا عن آسفه لاختفاء هذه المظمومة خلال العامين الماضين، مما أثر على الخدمات المقدمة للسائحين، وأشار إلى غياب التسويق السياحى افلا توجد أى ابحاث تسويقية يمكن الاعتماد عليها لجذب الحركة السياحية .

وأشار إلى أن الاستراتيجية تطالب بتوحيد الجهة التنفيذية لرحلات الحج والعمرة، أما عن السياحة الاستشفائية فقال " الزيات" إن مصر لن يكون لديها سياحة علاجية فى القريب العاجل لعدم وجود الإمكانيات اللازمة التى تتمثل فى الخدمة الطبية والمستشفيات وعدد آخر من الخدمات ، لافتا إلى أن الدول المنافسة فى هذا المجال كثيرة منها ابوظبى ودبى وتركيا والهند ويقدمون خدمات بجودة عالية وأسعار تنافسية .   

 

 

 


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