رئيس اتحاد العمال: عمال مصر الشرفاء جنود مجندة للإنتاج ومحاربة الإرهاب (صور)







كتب محمود راغب _ تصوير أشرف فوزى

قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "أفتخر إنى عامل من عمال النقل البرى".

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال المؤتمر العمالى الحاشد لعمال النقل البرى باتحاد عمال مصر لدعم السيسى، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثل 30 مليون عامل، وأن عمال مصر الشرفاء هم جنود مجنده للإنتاج ومحاربة الإرهاب وخلف قائدهم المحبوب الرئيس السيسى.

وأشار المراغى إلى أن عمال النقل البرى عددهم يتعدى مليون و200 ألف عامل وكلهم مع الرئيس السيسى، مطالبا بالتأمين الصحى لعمال النقل البرى.

ووجه المراغى الشكر للشعب الكويتى واتحاد عمال الكويت على توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين والعمالة المصرية بالكويت لمقرات الانتخابات خلال تصويت المصريين بالخارج.











































































































































