رئيس اتحاد العمال: عمال مصر الشرفاء جنود مجندة للإنتاج ومحاربة الإرهاب (صور)الإثنين، 19 مارس 2018 01:35 م
اتحاد عمال مصر
كتب محمود راغب _ تصوير أشرف فوزى
إضافة تعليق
قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "أفتخر إنى عامل من عمال النقل البرى".
وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال المؤتمر العمالى الحاشد لعمال النقل البرى باتحاد عمال مصر لدعم السيسى، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثل 30 مليون عامل، وأن عمال مصر الشرفاء هم جنود مجنده للإنتاج ومحاربة الإرهاب وخلف قائدهم المحبوب الرئيس السيسى.
وأشار المراغى إلى أن عمال النقل البرى عددهم يتعدى مليون و200 ألف عامل وكلهم مع الرئيس السيسى، مطالبا بالتأمين الصحى لعمال النقل البرى.
ووجه المراغى الشكر للشعب الكويتى واتحاد عمال الكويت على توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين والعمالة المصرية بالكويت لمقرات الانتخابات خلال تصويت المصريين بالخارج.
إضافة تعليق
"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن
صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة