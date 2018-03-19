رئيسة وزراء بريطانيا: روسيا تقف وراء تسميم الجاسوس السابق







كتب أيمن رمضان - رويترز

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الاثنين، إن روسيا هي المسؤولة عن تسميم العميل الروسى المزدوج السابق سيرجى سكريبال رافضة نفى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وقال بوتين أمس الأحد، إن من الهراء الاعتقاد بأن موسكو وراء تسميم الجاسوس السابق وابنته اللذين يرقدان فى حالة حرجة فى مستشفى بريطانى.

وقالت ماى لشبكة سكاي نيوز الإخبارية ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يكذب "أنا واضحة فى أن ما رأيناه يظهر أنه ليس هناك استنتاج آخر سوى أن الدولة الروسية هى المسئولة عما حدث فى شوارع سالزبرى".