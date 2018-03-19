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رئيسة وزراء بريطانيا تعبر عن قلقها من تقارير إساءة استغلال بيانات فيسبوك

الإثنين، 19 مارس 2018 06:43 م
رئيسة وزراء بريطانيا تعبر عن قلقها من تقارير إساءة استغلال بيانات فيسبوك رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى





لندن (رويترز)
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قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين، إن بريطانيا قلقة للغاية من مزاعم استغلال شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية لبيانات الملايين من مستخدمى فيسبوك، دون تصريح منهم، فى حملات انتخابية.

وقال داميان كولينز رئيس لجنة البيانات الرقمية والإعلام والرياضة فى البرلمان إن ألكسندر نيكس الرئيس التنفيذى لشركة كمبردج أناليتكيا ربما "تعمد تضليل" لجنته أثناء شهادته أمامها قبل نحو أسبوعين بشأن استخدام شركته لبيانات فيسبوك.

وقالت صحيفتا نيويورك تايمز الأمريكية وأوبزرفر البريطانية يوم السبت، إن الشركة المعنية بالتحليلات السياسية حصلت على بيانات شخصية لأكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك لدعم حملة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وقال المتحدث باسم ماى للصحفيين اليوم الاثنين "بكل وضوح هذه المزاعم مقلقة للغاية".

 


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