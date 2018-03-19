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الإثنين، 19 مارس 2018 08:56 م
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دى ميستورا: تقسيم سوريا كارثة وداعش ستعود حال استمرار الأوضاع الحالية

الإثنين، 19 مارس 2018 08:16 م
دى ميستورا: تقسيم سوريا كارثة وداعش ستعود حال استمرار الأوضاع الحالية المبعوث الأممى لسوريا دى ميستورا





رويترز
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أعلن المبعوث الأممى لسوريا دى ميستورا، أن تقسيم سوريا الحالى سيكون كارثة، مؤكدا على أن داعش ستعود ما لم يتم التوصل لاتفاق سياسى شامل. 
 
 

 


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