دى ميستورا: تقسيم سوريا كارثة وداعش ستعود حال استمرار الأوضاع الحالية

دى ميستورا: تقسيم سوريا كارثة وداعش ستعود حال استمرار الأوضاع الحاليةالإثنين، 19 مارس 2018 08:16 م
المبعوث الأممى لسوريا دى ميستورا
رويترز
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أعلن المبعوث الأممى لسوريا دى ميستورا، أن تقسيم سوريا الحالى سيكون كارثة، مؤكدا على أن داعش ستعود ما لم يتم التوصل لاتفاق سياسى شامل.
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