دمشق تدين احتلال عفرين السورية وتطالب تركيا بالانسحاب من أراضيها

دمشق تدين احتلال عفرين السورية وتطالب تركيا بالانسحاب من أراضيهاالإثنين، 19 مارس 2018 06:56 م
عفرين السورية
أ ف ب
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نددت الخارجية السورية بـ"الاحتلال" التركى لعفرين وطالبت "القوات الغازية" بالانسحاب الفورى من الأراضى السورية، وذلك بعد سيطرة أنقرة مع فصائل سورية موالية على مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية.
وقالت الخارجية فى رسالة وجهتها الى الأمم المتحدة وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، "سوريا تدين الاحتلال التركى لعفرين وما يقترفه من جرائم وتطالب القوات الغازية بالانسحاب فورا من الأراضى السورية التى احتلتها".
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