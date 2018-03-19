درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19-3-2018 بمحافظات مصر والدول العربية







كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس دافئ على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا أغلبها جنوبية غربية تنشط شمالا تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلي مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلي متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

وسط الدلتا 21 33

الإسكندرية 20 23

بلطيم 18 27

مطروح 14 23

السلوم 14 22

سيوة 14 26

بورسعيد 20 30

دمياط 19 30

العريش 12 34

رفح 11 33

الإسماعيلية 16 35

السويس 17 35

رأس سدر 16 30

نخل 12 34

نويبع 21 32

طابا 15 31

كاترين 10 26

الطور 14 30

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 16 32

مرسى علم 20 32

الفيوم 18 34

بنى سويف 18 34

المنيا 18 34

أسيوط 19 34

سوهاج 19 35

قنا 20 36

الأقصر 20 36

أسوان 22 36

أبوسمبل 22 37

الوادى الجديد 18 36

شلاتين 20 30

ابو رماد 20 29

راس حدربة 21 29

حلايب 22 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالى:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 39

المدينة 21 36

الرياض 18 29

المنامة 20 27

أبوظبى 19 28

الدوحة 18 28

الكويت 18 28

دمشق 10 28

بيروت 17 26

عمان 11 25

القدس 14 26

غزة 16 28

بغداد 14 27

مسقط 22 28

صنعاء 09 25

الخرطوم 22 39

طرابلس 12 20

تونس 09 17

الجزائر 08 14

الرباط 10 17

نواكشوط 18 33

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 08 20

إسطنبول 11 17

اسلام اباد 15 30

نيودلهى 18 34

جاكرتا 24 32

بكين 02 11

كوالامبور 24 33

طوكيو 06 15

أثينا 10 18

روما 05 12

باريس -03 04

مدريد 01 08

برلين -05 06

لندن 01 05

مونتريال -12 -03

موسكو -09 -02

نيويورك -01 06