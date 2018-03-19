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دخول وخروج 31 سفينة بميناء بورسعيد خلال 24 ساعة

الإثنين، 19 مارس 2018 01:58 م
دخول وخروج 31 سفينة بميناء بورسعيد خلال 24 ساعة ميناء بورسعيد - ارشيفية





بورسعيد- محمد فرج
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الإثنين،31 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن وخروج 6 سفن،بينما يوجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة .
 
ومن ناحيه أخرى،سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 4 سفن، وموجود على الأرصفة سفينة واحدة، ومن المنتظر دخول  سفينة  أخرى .
 
كما سجل الميناء، دخول سفينة بضائع عامة، وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة، بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .
 
 

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