دخول وخروج 31 سفينة بميناء بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد- محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الإثنين،31 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن وخروج 6 سفن،بينما يوجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة .

ومن ناحيه أخرى،سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 4 سفن، وموجود على الأرصفة سفينة واحدة، ومن المنتظر دخول سفينة أخرى .

كما سجل الميناء، دخول سفينة بضائع عامة، وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة، بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .