داعية سعودى عن صلاح: رسالته أفضل من 100 محاضرة.. شكرا أبا مكة







كتبت مريم بدر الدين

وجه الداعية الإسلامى السعودى عائض القرنى، رسالة شكر للنجم المصرى محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، مؤكدا أنه خير من يمثل الإسلام وأن رسالته أفضل من مائة محاضرة دينية.

وكتب القرنى، تعليقا على صورة محمد صلاح،عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"علينا جميعاً أن نحرص على تمثيل هذا الدين العظيم دين الإسلام بصورته الحقيقية المُشرّفة في جميع المجالات وفي كل الميادين لأن العالم يعشق الناجح ولكنه لا يحترم الفاشل، وفقك الله أيها الرائع @22mosalah 🌹".



عائض القرنى

فيما نشر رسالة بالفيديو، يقول بها :" يحق لنا نشكره ونقول له شكرا جزيلا، فهذه رسالة عظيمة أفضل من مائة محاضرة .. شكرا يا ابا مكة تحياتنا لك من مكة دمت علما ونجما ودام كل من مثل الاسلام ويحسن هذا التمثيل"، لافتا إلى أنه خير من يمثل الاسلام تمثيلا حسنا، مبديا إعجابه به عند سجوده لله بعد تسجيله أى هدف.