خلاف بين أعضاء "تأسيسية الإعلاميين" وحمدى الكنيسى بسبب شروط القيد

خلاف بين أعضاء "تأسيسية الإعلاميين" وحمدى الكنيسى بسبب شروط القيدالإثنين، 19 مارس 2018 09:22 م
حمدى الكنيسى رئيس نقابة الإعلاميين
كتب محمد السيد
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شهد اجتماع اللجنة التأسيسية المشكلة لتأسيس نقابة الإعلاميين، خلافا بين أعضاء اللجنة والإعلامى حمدى الكنيسى رئيس اللجنة، بسبب شروط القيد والانضمام لجداول النقابة.
واعترض أعضاء اللجنة على اتجاه حمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الاعلاميين، لإلغاء شرط وجود عقد بين المتقدم والقناة التى يعمل بها والرقم التأمينى، وأن تضم الشروط تقديم المتقدم للقيد فى النقابة لصورة من كارنيه القناة التى يعمل بها، أو تقديم سى دى يحتوى على وجود اسم المتقدم على تتر أحد البرامج.
وأكد عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، أنهم سيطالبون بلقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للفصل فى ذلك.
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