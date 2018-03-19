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ختام قمة المسابقات الرياضية لمنتخبات المعاقين الأزهرية بالإسماعيلية

الإثنين، 19 مارس 2018 04:48 م
ختام قمة المسابقات الرياضية لمنتخبات المعاقين الأزهرية بالإسماعيلية جانب من الحفل





الإسماعيلية – جمال حراجى
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شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، مراسم حفل ختام اللقاء القمى لمشروع المسابقات الرياضية لمنتخبات المعاقين الأزهرية، والذي استضافته الإسماعيلية على مدى الفترة من 18 إلى 20 من شهر مارس الجارى والذى أقيم اليوم الإثنين، بصالة مركز شباب الشيخ زايد، بمشاركة 140 لاعبا ومشرفًا من المحافظات المشاركة.

وأقيم اللقاء بالتعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة الأزهر الشريف، بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة والشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأزهرية وميرفت صادق ممثلة عن وزارة الشباب والرياضة، ونظير لطفي رئيس مجلس ادارة مركز شباب الشيخ زايد، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والرياضية بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، أن كل أجهزة الدولة والمحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعًا فى تقديم كل سبل وأشكال الدعم والرعاية الكاملة لذوى الإحتياجات الخاصة، واحتضان ورعاية الموهوبين والمتميزين منهم، وذلك فى إطار تفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن اعتبارعام 2018 عام ذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة، ومن منطلق تفعيل الاهتمام بهذه الفئة من شرائح المجتمع، وبذل أقصى الجهود لرعايتهم.

وفى ختام الحفل قام المحافظ بتوزيع وتسليم كأس البطولة والميداليات والتيشرتات للفائزين والمشاركين فى البطولة.

 

 


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