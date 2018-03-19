خادم الحرمين يهنىء بوتين بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة







الرياض (أ ش أ)

بعث خادم الحرمين الشريفين،الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية،اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين،بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأشاد الملك سلمان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، بتميز العلاقات التى تربط البلدين والشعبين "الصديقين " والسعى إلى تعزيزها وتنميتها فى مختلف المجالات،معربا عن تمنياته بالتوفيق لبوتين وللشعب الروسي.

كما بعث ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس بوتين.

وكان نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية نيكولاى بولايف قد صرح، فى وقت سابق اليوم، بأن الرئيس بوتين حقق رقما قياسيا من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة،حيث صوت أكثر من 56 مليون ناخب لصالحه بنسبة 66ر76%.