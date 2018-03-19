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ويوقف تراخيص 3 سيارات..

حى مصر الجديدة يحرر محاضر بيئة لإحدى شركات النقل الجماعى لإهدار المياه

الإثنين، 19 مارس 2018 03:59 م
حى مصر الجديدة يحرر محاضر بيئة لإحدى شركات النقل الجماعى لإهدار المياه إهدار المياه برش الشوارع بمصر الجديدة





كتب سيد الخلفاوى
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حررت إدارة حى مصر الجديدة، محاضر لإحدى شركات النقل الجماعى لإهدارها مياه الشرب، واستخدامها فى رش الشارع، ما يتسبب فى إتلاف الطريق والإضرار بالبيئة.
 
كما رصد الحى 3 سيارات خلال قيام أشخاص بغسلهم بالطريق العام، وتم تصويرهم، ومخاطبة المرور بعدم تجديد تراخيص السير لهذه السيارات لحين دفع الغرامة للتصالح فى المخالفة، وتصل غرامات مخالفة إهدار المياه لـ10 آلاف جنيه حسب ما أقره المحافظ.
 
وقال المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، أنه تم تحرير محاضر بيئة ضد إحدى شركات النقل الجماعى بعد رصدها، من خلال لجان المتابعة بالحى، لقيامها  بإهدار المياه برشها فى الشارع وغسل السيارات بها، 
 
وحذر رئيس حى مصر الجديده، من استخدام خراطيم المياه فى غسيل السيارات بالشوارع سواء بمعرفة أصحاب السيارات أو حارسى العقارات، مشيرا إلى أنه سيتم تصوير السياره مع إخطار المرور برقمها  وعدم التجديد لحين سداد التصالح عن المخالفه طبقا لقانون البيئه رقم 4 لسنة 1994.
 
 
 
 
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مصر الجديدة

جو باص

القاهرة

اهدار المياه

المياه




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