"حماس" تدين خطاب أبو مازن وتدعو لانتخابات رئاسية وتشريعية

"حماس" تدين خطاب أبو مازن وتدعو لانتخابات رئاسية وتشريعيةالإثنين، 19 مارس 2018 11:04 م
إسماعيل هنية
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
دعت حركة حماس إلى الذهاب للشعب الفلسطينى لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطنى؛ كى ينتخب الشعب قيادته ومن هم أهل لتحقيق الوحدة وتحمل المسئولية ورعاية مصالحه.
وأدانت حركة "حماس" وبشدة، ما ورد من تصريحات وصفتها بـ "غير مسؤولة" لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذى يعمد ومنذ فترة إلى محاولة تركيع أهل فى غزة وضرب مقومات صمودها فى لحظة تاريخية صعبة وخطيرة.
وطالبت حماس، فى بيان صحفى مساء الإثنين، كل الجهات الإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية بالتدخل العاجل والمسؤول لوقف هذا التدهور الخطير وتحمل مسؤولياتهم فى منع وقوع الكارثة على المستوى الوطنى الفلسطينى الداخلى والمترتب على سياسة عباس وقراراته بحق غزة وأهلها.
وأكدت أن ما يفعله الرئيس الفلسطينى ليس استهدافًا لحركة حماس وإنما محاولة لتقويض فرص النهوض بالمشروع الوطنى وتحقيق الوحدة وتعزيز فصل الضفة عن غزة والذى يمهد لتنفيذ مخطط الفوضى الذى يمكن من خلاله تمرير صفقة القرن ومخططات ترمب ومشاريع الاحتلال الصهيونى.
وأوضحت الحركة أن هذه التصريحات والقرارات خروج على اتفاقيات المصالحة وتجاوز للدور المصرى الذى ما زال يتابع خطوات تنفيذها، داعية لوقفة عاجلة وتدخلًا سريعًا من كل مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله لإنقاذ المشروع الوطنى ووحدة الشعب والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه ممارسات مدمرة.
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة