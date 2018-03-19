"حماس" تدين خطاب أبو مازن وتدعو لانتخابات رئاسية وتشريعية







كتب أحمد جمعة

دعت حركة حماس إلى الذهاب للشعب الفلسطينى لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطنى؛ كى ينتخب الشعب قيادته ومن هم أهل لتحقيق الوحدة وتحمل المسئولية ورعاية مصالحه.

وأدانت حركة "حماس" وبشدة، ما ورد من تصريحات وصفتها بـ "غير مسؤولة" لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذى يعمد ومنذ فترة إلى محاولة تركيع أهل فى غزة وضرب مقومات صمودها فى لحظة تاريخية صعبة وخطيرة.

وطالبت حماس، فى بيان صحفى مساء الإثنين، كل الجهات الإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية بالتدخل العاجل والمسؤول لوقف هذا التدهور الخطير وتحمل مسؤولياتهم فى منع وقوع الكارثة على المستوى الوطنى الفلسطينى الداخلى والمترتب على سياسة عباس وقراراته بحق غزة وأهلها.

وأكدت أن ما يفعله الرئيس الفلسطينى ليس استهدافًا لحركة حماس وإنما محاولة لتقويض فرص النهوض بالمشروع الوطنى وتحقيق الوحدة وتعزيز فصل الضفة عن غزة والذى يمهد لتنفيذ مخطط الفوضى الذى يمكن من خلاله تمرير صفقة القرن ومخططات ترمب ومشاريع الاحتلال الصهيونى.

وأوضحت الحركة أن هذه التصريحات والقرارات خروج على اتفاقيات المصالحة وتجاوز للدور المصرى الذى ما زال يتابع خطوات تنفيذها، داعية لوقفة عاجلة وتدخلًا سريعًا من كل مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله لإنقاذ المشروع الوطنى ووحدة الشعب والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه ممارسات مدمرة.