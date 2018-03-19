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حركة الجهاد الإسلامى بفلسطين: تصريحات أبو مازن تشكل تهديدًا لوحدة شعبنا

الإثنين، 19 مارس 2018 11:57 م
حركة الجهاد الإسلامى بفلسطين: تصريحات أبو مازن تشكل تهديدًا لوحدة شعبنا محمود عباس أبو مازن





كتب أحمد جمعة
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أعلنت حركة الجهاد فى فلسطين استنكارها وإدانتها للتصريحات التى أطلقها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، واعتبرتها تشكل تهديدًا لوحدة الشعب الفلسطيني، وتعطى مزيدًا من التأييد للحصار الذى يفرضه العدو على قطاع غزة.

وأكدت الحركة فى بيان لها تعقيبًا على تصريحات أبو مازن، رفضها المطلق لكل ما سوف تتخذه السلطة من إجراءات وعقوبات ضد شعبنا فى قطاع غزة كما رفضت الإجراءات السابقة.

وتابعت الحركة فى بيانها: "على الجميع أن يدرك أن وحدة الشعب الفلسطينى فى مواجهة العدو الصهيونى هو الموقف الوطنى الذى يجب أن يقود كل جهودنا فى هذه المرحلة التى تستهدف وجودنا كشعب وقضية، وطالبت كل قوى شعبنا بالالتفاف حول المقاومة وحمايتها وليس التآمر عليها.

 

 

 


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