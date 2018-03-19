حجز المتهم بمحاولة سرقة أتوبيس بالوراق 24 ساعة على ذمة التحريات

حجز المتهم بمحاولة سرقة أتوبيس بالوراق 24 ساعة على ذمة التحرياتالإثنين، 19 مارس 2018 08:46 م
كلابش،ارشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة الوراق، حجز عاطل 24 ساعة على ذمة التحريات فى اتهامه بمحاولة سرقة أتوبيس من موقف سيارات بدائرة القسم.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن تلقى ضباط مباحث الوراق، بلاغا من بعض الأهالى، بتمكنهم من القبض على عاطل، اثناء محاولته سرقة أتوبيس من موقف سيارات حيث شعروا به وهو يقود المركبة مسرعا فطاردوه واستوقفوه وأمسكوا به واقتادوه لقسم الشرطة.
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