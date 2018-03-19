حبس متهم بمحاولة التعدى جنسيا على طفلة بميت غمر







الدقهلية شريف الديب

أمر مدير نيابة مركز ميت غمر، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس متهم بمحاولة التعدى جنسيا على طفلة أربعة أيام بعد استدراجها داخل منزله.

وقد تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز ميت غمر من "هشام أ. م"، بقيام "عمرو إ. ع"، باستدراج نجلته 5 سنوات، إلى منزله ومحاولة التعدى عليها جنسيًا، وتم تحرير المحضر رقم 2436/2018 إدارى مركز ميت غم، وعلى الفور تمكن المقدم محمد الحسينى رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهم، طلب التقرير الطبى الخاصة بالمجني عليها، وطلب المجنى عليها لعرضها على مصلحة الطب الشرعى، وبإعادة العرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.