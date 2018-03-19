حبس سائقين متهمين بقتل شرطى خطأ فى حادث سير خلال حفل زفاف بالصف

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس السائقين المتهمين بقتل أمين شرطة خطأ، فى حادث تصادم خلال حفل زفاف بمدينة الصف، بجنوب الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما واجهتهم بالتحريات، التى اتهمتهم بالاهمال والتقصير وعدم الالتزام بالقواعد المرورية؛ مما تسبب فى وقوع الحادث، كما أمرت بعرضهم على الطب الشرعى لإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة.

وتسلمت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة التى اثبتت تورط المتهمين فى الحادث، وعدم التزامهم بقواعد السلامة والأمن مما أسفر عن وقوع الحادث، واستعجلت تقرير اللجنة الفنية المعنية بفحص السيارات النقل التى كان يقودها المتهمين فضلاً عن الدراجة البخارية التى كان يقودها أمين الشرطة قبل مصرعه، لاتخاذ قرار بشأن المتهمين.

النيابة العامة قررت- فى وقت سابق- التحفظ على السيارات ووجهت تهمة القتل الخطأ للسائقين المتسببين فى الحادث، وهم كلا من " محمد. ع " و " أدهم. ص " سائقين، وواجهتهما بما جاء بمحضر التحريات.

تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص أمام مدخل أطفيح البحرى، فانتقل الرائد أحمد يسرى، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أمين شرطة يدعى"وليد أحمد " يعمل بمركز شرطة الصف، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه أثناء قيادته دراجته البخارية متوجها إلى عمله، صدمته سيارة نقل مما أسفر عن مصرعه.

كشفت التحريات، أنه أثناء تسابق سائقى سيارتى نقل خلال زفة عروس بأطفيح اصطدما بالمجنى عليه، وفرا هاربين عقب الحادث، وتوصلت تحريات الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " محمد. ع " و " أدهم. ص " سائقين.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق.