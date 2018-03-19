video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 12:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس سائقين متهمين بقتل شرطى خطأ فى حادث سير خلال حفل زفاف بالصف

الإثنين، 19 مارس 2018 11:25 ص
حبس سائقين متهمين بقتل شرطى خطأ فى حادث سير خلال حفل زفاف بالصف حبس - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس السائقين المتهمين بقتل أمين شرطة خطأ، فى حادث تصادم خلال حفل زفاف بمدينة الصف، بجنوب الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما واجهتهم بالتحريات، التى اتهمتهم بالاهمال والتقصير وعدم الالتزام بالقواعد المرورية؛ مما تسبب فى وقوع الحادث، كما أمرت بعرضهم على الطب الشرعى لإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة.

وتسلمت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة التى اثبتت تورط المتهمين فى الحادث، وعدم التزامهم بقواعد السلامة والأمن مما أسفر عن وقوع الحادث، واستعجلت تقرير اللجنة الفنية المعنية بفحص السيارات النقل التى كان يقودها المتهمين فضلاً عن الدراجة البخارية التى كان يقودها أمين الشرطة قبل مصرعه، لاتخاذ قرار بشأن المتهمين.

النيابة العامة قررت- فى وقت سابق- التحفظ على السيارات ووجهت تهمة القتل الخطأ للسائقين المتسببين فى الحادث، وهم كلا من " محمد. ع " و " أدهم. ص " سائقين، وواجهتهما بما جاء بمحضر التحريات.

تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص أمام مدخل أطفيح البحرى، فانتقل الرائد أحمد يسرى، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أمين شرطة يدعى"وليد أحمد " يعمل بمركز شرطة الصف، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه أثناء قيادته دراجته البخارية متوجها إلى عمله، صدمته سيارة نقل مما أسفر عن مصرعه. 

كشفت التحريات، أنه أثناء تسابق سائقى سيارتى نقل خلال زفة عروس بأطفيح اصطدما بالمجنى عليه، وفرا هاربين عقب الحادث، وتوصلت تحريات الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " محمد. ع " و " أدهم. ص " سائقين. 

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمين شرطة يتهم مدير مدرسة بالتسبب فى إصابة ابنته بنزيف بالعين

حجز سائقين قتلا أمين شرطة خطأ فى حادث سير خلال حفل زفاف بالصف

اخبار الحوادث

حوادث

امين شرطه

حادث سير

الصف

حفل زفاف




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة