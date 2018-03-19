حالة الطقس اليوم الاثنين 19-3-2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الاثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس دافئ على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا أغلبها جنوبية غربية تنشط شمالا تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود 5-7 درجات مئوية.

ويكون الطقس مُشمساً و ربيعياً مائلاً إلى الحرارة فى عموم المناطق، وحاراً نسبياً فى الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح جنوبية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

فى خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية معتدلة السرعة.

-حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

تسود أجواء أكثر دفئاً وجفافاً من المُعتاد فى عموم المناطق، وتنخفض درجات الحرارة بصورة ملموسة مع ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات إلى غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومغبراً أحياناً، ودافئاً بشكل غير معتاد فى المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار فى باقى المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.