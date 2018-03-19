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جيش الاحتلال الإسرائيلى: تخفيض الحكم على جندى متهم بالقتل الخطأ إلى ثلث المدة

الإثنين، 19 مارس 2018 02:27 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى: تخفيض الحكم على جندى متهم بالقتل الخطأ إلى ثلث المدة الاحتلال الإسرائيلى





أ ف ب
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أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الاثنين، خفض الحكم على الجندى الإسرائيلى الور ازاريا الذى أدين بتهمة الإجهاز على فلسطينى جريح نفذ هجوما بسكين فى الضفة الغربية المحتلة فى العام 2016، بثلث المدة.

وكان حكم على أزاريا بالسجن 18 شهرا لكن رئيس هيئة الاركان العسكرية الإسرائيلية جادى ازينكوت خفض مدة الحكم أربعة أشهر. وادين ازاريا بتهمة القتل لاجهازه على فلسطينى جريح ممدد على الارض بعد هجوم بسكين. وقال الجيش انه من المقرر الان الافراج عنه فى العاشر من مايو.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 10 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل من أنحاء الضفة الغربية والقدس.

ففى مدينة القدس، اعتقل جيش الاحتلال 5 مواطنين بينهم الطفل حمودة كفاح عسكر، كما خط مستوطنون فجر اليوم، شعارات عنصرية وخربوا إطارات مركبات فى بلدة حزما شمال القدس.. وفى رام الله، اعتقلت القوات شابين، وشابا واحدا من كل من جنين وبيت لحم والخليل.

وداهمت تلك القوات عدة أحياء فى مدينة الخليل، وبلدتى الشيوخ، ويطا، ونصبت حواجزها على مداخل بلدتى سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشمالى "جورة بحلص"، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت فى بطاقات راكبيها.

 


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