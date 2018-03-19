جهاز تنمية المشروعات: ضخ 323.4 مليون جنيه بالسويس وفرت 27.7 ألف فرصة عمل







كتب إسلام سعيد

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز ضخ 323.4 مليون جنيه فى مختلف المشروعات التنموية بمحافظة السويس منذ نشأته كصندوق اجتماعى عام 1992 وحتى نهاية فبراير 2018، منهم 276.5 مليون جنية لتمويل 11.273 مشروع صغير ومتناهى الصغر، وفرت 27.7 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى 46.9 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية وفرت ما يقرب من 4.5 ألف فرصة عمل.

وافتتحت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس فعاليات مؤتمر (فرصتك بين إيدك) بنادى النصر للبترول بمدينة السويس، والذى حضره المئات من شباب المحافظة ولفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وناقشت جامع وفق بيان لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم، سبل تيسير إجراءات إقامة المشروعات وتمويلها ومعرفة المشاكل التى تواجهها وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى عرض كافة الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية فى الصغر توفر لهم فرص عمل وتحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وسلم اللواء أحمد محمد حامد ونيفين جامع شيكات تمويل مشروعات جديدة لخمسة من أبناء السويس وعدد من شهادات التقدير لرواد الأعمال وشركاء التنمية من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية العاملة بالسويس، بالإضافة إلى تسليم شهادات تخرج لأوائل برنامج سيدات الأعمال، والذى ينفذه الجهاز بمنحة مقدمة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف دعم وتشجيع فكر العمل الحر لدى السيدات والفتيات وتدريبهم على كيفية إقامة المشروعات الصغيرة أو تطوير مشروعاتهم القائمة وادارتها بنجاح، وقد أقيم على هامش المؤتمر معرض لمنتجات بعض المشروعات الصغيرة الممولة من جهاز تنمية المشروعات بمحافظة السويس.

وزارت جامع والمحافظ، مصنع جبس جوهرة سيناء بالمنطقة الصناعية بعتاقة والممول من جهاز تنمية المشروعات بـ2 مليون جنيه، حيث كان فى استقبالهم المهندس أسامة عبد الحليم درويش صاحب المشروع، والذى عرض مراحل تصنيع منتجاته المختلفة (جبس مصيص - ألواح جبسون بورد)، وكشف أن حجم العمالة وصل لـ 50 عامل وحجم الإنتاج وصل إلى 70 ألف طن سنويا.

ومن جانبها، أكدت نيفين جامع اهتمام الجهاز بالمساهمة فى خطة الدولة للنهوض بمحافظات القناة، وعلى رأسهم السويس، وبتنفيذ توجيهات الدولة والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالتوسع فى تمويل مشروعات الشباب، ومنحهم كافة الخدمات والتيسيرات لإقامة مشروعاتهم وإدارتها بنجاح.

ويذكر أن زيارة الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات لمحافظة السويس تأتى فى إطار سلسلة من الزيارات التى تقوم بها لمختلف محافظات الجمهورية بهدف تفعيل الأنشطة المشتركة مع السادة المحافظين والعمل على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفتح سبل تعاون جديدة بين الجهاز والمحافظات لخدمة المواطنين والحد من البطالة ورفع مستوى المعيشة.