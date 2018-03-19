جهاز الاتصالات: طالبنا بعض الشركات بتوضيح عروضها الترويجية للعملاء







كتبت: هبة السيد

قال مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ"اليوم السابع"، إن الجهاز طالب بعض شركات المحمول خلال الاجتماعات الأسبوعية معهم لتوضيح إعلاناتهم وعروضهم الترويجية للعملاء دون أن يوضح طبيعة تلك العروض، و ذلك وسط حالة عدم رضاء من جانب العديد من المستخدمين من مستوى جودة الخدمات المقدمة لبعض الشركات التى تتنافس لتأكيد أنها الأفضل فى السوق من ناحية العروض الترويجية المقدمة فقط.

وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكد على وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول فى مصر إلى نحو 101.27 مليون اشتراك متجاوزا عدد السكان وذلك بنسبة انتشار بلغت 111.64%، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2017 مقارنة بـ 100.69 مليون اشتراك فى نوفمبر من نفس العام و 97.79 مليون اشتراك فى ديسمبر 2016.

وأشار التقرير الذى حصلت عليه "اليوم السابع"، أن هذه الأرقام لا تشمل بيانات الشبكة الرابعة لتقديم خدمات المحمول المصرية للاتصالات we.

وذكر التقرير أن عدد مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول وصل الى 32.79 مليون، بنسبة انتشار بلغت 41.2% بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة بـ26.20 مليون فى نوفمبر من نفس العام و 28.65 مليون فى ديسمبر 2016.