جنايات شمال القاهرة تؤجل محاكمة قاضى وعضوى برلمان سابقين لاتهامهم بالرشوة لـ 21 مايو

جنايات شمال القاهرة تؤجل محاكمة قاضى وعضوى برلمان سابقين لاتهامهم بالرشوة لـ 21 مايوالإثنين، 19 مارس 2018 05:29 م
محكمة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الإثنين، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، جلسة محاكمة قاضى سابق، وعضوى مجلس نواب سابقين، فى اتهامهم بتقديم وتقاضى رشوة مالية، لجلسة 21 مايو المقبل لطلبات الدفاع.
وناقشت المحكمة بجلسة اليوم، التى قرر رئيس الدائرة أن تكون سرية، شهود القضية، وقرر بعدها التأجيل.
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