جنايات الجيزة تجدد حبس 5 متهمين 45 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية







كتب ــ أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار السيد البدوى، تجديد حبس كل من، "محمد .م" و"إبراهيم .أ" و"أحمد .ط" و"أحمد. خ" و"أحمد ع"، 45 يوما على ذمة التحقيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومحمد أحمد الجندى، وأمانة سر سيد نجاح ومحمد فريد وصلاح نوير.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين "محمد .م" و"إبراهيم .أ" و"أحمد .ط" و"أحمد. خ" و" أحمد ع"، فى القضية التى تحمل رقم 11586 لسنة 2017، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة وإحراز أسلحة نارية دون تصريح، ومقاومة السلطات والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها تعطيل سير مؤسسات الدولة.