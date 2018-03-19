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الإثنين، 19 مارس 2018 03:01 ص
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جامعة العريش توزع اليوم منتجات جهاز الخدمة الوطنية على الأهالى

الإثنين، 19 مارس 2018 01:00 ص
جامعة العريش توزع اليوم منتجات جهاز الخدمة الوطنية على الأهالى سلع غذائيه - أرشيفية





شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت جامعة العريش فى بيان لها، انها ستوزع اليوم الاثنين، بتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، سلع ومنتجات جهاز الخدمة الوطنية بمقر جامعة العريش على أهالى ضاحية السلام فى الساعة الحادية عشر صباحا.

والمنتجات المقرر توزيعها هى: "لحوم - أسماك - خضروات - ألبان - بيض - مكرونة - زيت - سكر – شاى"  بالإضافة إلى توزيع كراتين تحيا مصر الخاصة بالقوات المسلحة.


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