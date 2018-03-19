جامعة العريش تطرح 2500 دجاجة للبيع على الأهالى







شمال سيناء محمد حسين

اعلنت جامعة العريش الليلة فى بيان لها انها طرحت 2500 دجاجة بمدينة العريش، لبيعها في أسواق المدينة بأسعار تنافسية، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تساهم فيه الجامعة لخدمة أبناء المحافظة.

وأوضح البيان أنه تم بيع الكيلو بسعر 29 جنيهًا، ومقررا طرح كميات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.