جامعة العريش تطرح 2500 دجاجة للبيع على الأهالى

جامعة العريش تطرح 2500 دجاجة للبيع على الأهالىالإثنين، 19 مارس 2018 12:49 ص
دواجن - أرشيفية
شمال سيناء محمد حسين
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اعلنت جامعة العريش الليلة فى بيان لها انها طرحت 2500 دجاجة بمدينة العريش، لبيعها في أسواق المدينة بأسعار تنافسية، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تساهم فيه الجامعة لخدمة أبناء المحافظة.
وأوضح البيان أنه تم بيع الكيلو بسعر 29 جنيهًا، ومقررا طرح كميات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.
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