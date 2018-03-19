جامعة الزقازيق تختتم أعمال ملتقى تبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية







الشرقية - حمدى عبد العظيم

اختتمت جامعة الزقازيق أعمال الملتقى الثالث والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية، والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية – اتحاد الجامعات العربية، في مدينة شرم الشيخ واستمر على مدى 3 أيام، بحضور ممثلين من جامعات 8 دول عربية، حيث شاركوا في جلسات حوارية ناقشت موضوع تدريب الطلبة، إضافة إلى تبادل عروض التدريب بين ممثلي الجامعات العربية وذلك لإعلان التوصيات.

وشهد الحفل الختامي للملتقى تكريماً للجهات الداعمة والمشاركة، بحضور كل من، الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية و الدكتور خميسي حميدي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور أحمد عبد اللطيف القيسية مدير المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية، والدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة، والدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء ونواب الجامعات المصرية وممثلي الجامعات العربية.

وقدم الدكتور أحمد القيسية، مدير المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية، الشكر لجامعة الزقازيق على استضافتها الكريمة واستقبالها الطيب، ولكافة اللجنة المنظمة للملتقى، ولجميع المشاركين معبراً عن سعادته بوجودهم، متمنياً المزيد من التعاون المستقبلي لإتاحة الفرص للتعارف والتواصل بين المشاركين من مختلف الدول العربية الشقيقة .

وعبر الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة عن سعادته بتعاون جامعة الزقازيق مع المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية – اتحاد الجامعات العربية لتنظيم هذا الملتقى للمرة الأولى في الجامعة، مؤكداً حرص جامعة الزقازيق على استضافة مثل هذا الملتقى بما ينعكس ايجابياً على جودة برامجها الأكاديمية.

من جانبه، أضاف الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن جامعة الزقازيق تفخر باستضافة هذا الملتقى لأول مرة، مشيرا إلي الدور المهم الذي قام به المجلس العربي للتدريب على مدى 25 عاما بما يعزز ثقافة الاهتمام بالطلاب بشكل رئيسي، وتطوير قدراتهم وصقل مواهبهم مؤكدا علي أن جامعة الزقازيق كانت من أولى الجامعات التي انضمت للمجلس وشاركت في عملية التدريب منذ البداية .





