جامعة أسيوط: الخميس المقبل آخر موعد للتقدم لمسابقة أفضل أبحاث مكافحة الإرهاب







أسيوط - محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث،تحديد يوم الخميس المقبل آخر موعد للتقدم إلى مسابقة أفضل بحث فى مجال مكافحة الإرهاب والتي أعلنت عنها الجامعة فى وقت سابق وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة.

وأضاف الدكتور طارق الجمال،فى بيان له اليوم أنه عقب انتهاء الفترة الزمنية للتقدم للمسابقة ستقوم لجنة متخصصة برئاسته بفحص الأبحاث المقدمة لاختيار الأبحاث الفائزة بالمراكز الأولى مع رصد جوائز مالية تتراوح قيمتها 10 الآلاف جنيه للجائزة الأولى ، و5 الآلاف جنيه للجائزة الثانية و3 الآلاف جنيه للجائزة الثالثة مع نشر أهم نتائج وتوصيات الأبحاث الفائزة على الرأي العام عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا أن المسابقة تأتى فى إطار حرص الجامعة لتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبحثية لدعم جهود الدولة لمحاصرة الإرهاب برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتي تأتى تزامناً مع العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، مشيراً إلى أن القرار معنى بالدرجة الأولى الباحثين بالكليات الإنسانية داخل الجامعة والتي تضم الآداب ، الحقوق والخدمة الاجتماعية ممن قدموا أبحاث علمية ورسائل ماجستير ودكتوراه تناولت قضايا الإرهاب بمختلف محاورها .

ومن ناحية أخري انطلقت بجامعة أسيوط، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر السنوى السابع لقسم الأمراض الصدرية بعنوان " علاج الأمراض الحرجة فى الجهاز التنفسي " ، والذى تمتد فعالياته حتى 21 مارس الجاري، كما يستكمل المؤتمر فى العين السخنة فى الفترة من 22:24 مارس .

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط ، والدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد عبداللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب ، وبحضور الدكتور احمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، والدكتورة سوزان سلامة استاذ ورئيس قسم أمراض الصدر بكلية الطب ، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان ، والدكتور خالد حسين استاذ أمراض الصدر ومقرر عام المؤتمر ، إلى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بقسم الصدر من مستشفيات اسيوط الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحة وعدد من كوادر ورواد العمل الطبى من كلية الطب من جامعات عين شمس ، المنيا ، اسوان ، القصر العينى ، الاسكندرية ، الزقازيق ، المنصورة ، المنوفية .

وأكد الدكتور احمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن قسم الصدر دأب على عقد العديد من اللقاءات و المؤتمرات العلمية وورش العمل المتخصصة على مدار العصور المتعاقبة والتى انعكس أثرها فى استكمال مسيرة القسم الرائدة فى تحسين العملية التعليمية والأكاديمية وخدمة المرضى وذلك بفضل كوادر القسم من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والذين نجحوا فى قيادة العمل الطبى بالقسم على قدر عال من المهارة وحسن الأداء ، مشيراً إلى سعى إدارة الكلية الدؤوب إلى دعم شباب الأطباء سواء فى المرحلة الجامعية أو مرحلة الدراسات العليا و كذلك النواب والمعيدين وذلك يأتى انطلاقاً من حرصها على استثمار الشباب وعدم تعريضهم لأى نوع من أنواع الضغط العصبي أو استنفاذ طاقتهم وذلك لكونهم العماد والركيزة الأساسية لتقدم الدول ونهضتها ، منوهاً ان كلية الطب تسعى إلى تفعيل منظومة العمل المؤسسى القائمة على العدالة الإجتماعية والتى تهدف إلى تعميق أصر التعاون بين جميع أفراد المؤسسة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وذلك من شأنه الإسهام إلى تنشئة أجيال جديدة أكثر وعياً وإدراكاً لمفهوم العمل التعاونى القائم على العدل والمساواة.

وأوضحت والدكتورة سوزان سلامة استاذ ورئيس قسم أمراض الصدر بكلية الطب ،أن انعقاد المؤتمر يأتى ايماناً بالدور الذى يقوم به قسم الصدر فى العمل الطبى المستمر وتعزيز قدرات الأطباء على تقديم رعاية طبية متميزة للمرضى وذلك عن طريق تبادل الخبرات العلمية بين الأساتذة والكوادر الطبية فى مجال تشخيص وعلاج الأمراض الحرجة ، موضحة أن القسم يخدم أكثر من 5000 مريض شهرياً ومن هنا أصبح من الضرورة بدء مسيرة من التطوير والإحلال والتجديد والتي بدأت بإنشاء أكبر وحدة عناية مركزة على مستوى صعيد مصر بقسم أمراض الصدر بالجامعة ، ثم تلاها مشاركة القسم فى تطوير وتحديث المستشفى العام لأمراض الصدر والتابعة لمديرية الصحة بأسيوط لتصبح أكبر مستشفى متخصصة من نوعها فى صعيد مصر وذلك بسعة سريرية 140 ، سرير ومزودة بمركز أوكسجين رئيسى كما شهد هذا العام الانتهاء من تجهيز وتجديد قسم أمراض الصدر رجال ووحدة العناية المتوسطة الملحقة بالقسم على أعلى مستوى من الإمكانيات الطبية بالمستشفى الجامعي الرئيسي وذلك بفضل الدعم المادى والمعنوى من إدارة الجامعة.

وأضافت،أن القسم يتطلع هذا العام لانجاز المرحلة الثالثة من مسيرة التطوير والتى تشمل على توسعة وتحديث وحدة المناظير والتى تحتاج إلى إحلال وتجديد ودعم مادى والتى تضم 6 جهاز منظار متخصص فى أمراض الصدر والتى تخدم عدد كبيرمن مرضى الصدر من مختلف محافظات صعيد مصر .

وحول فعاليات المؤتمر أشار الدكتور خالد حسين ان المؤتمر يناقش عدداً من المحاور الأساسية وعلى رأسها تشخيص وعلاج أمراض الجهاز التنفسى فى حالاتها الحرجة ، التعامل السريع مع الحالات الحرجة فى غرفة الطوارئ ، الإلتهاب الرئوى وحساسية الصدرية ، السدة الرئوية ، النزيف الشعبى ، الحالات الحادة لتليف الرئة ، وذلك على مدار 19 جلسة علمية والتى تتضمن إلقاء الضوء على الجوانب الأخلاقية فى الاضطرابات النفسية الحادة ، الأشعة المقطعية الصدرية الطبيعية ، الأشعة الحديثة فى تشخيص الأمراض الصدرية ، تطبيق الإشعاع الحديث فى المرضى بقسم الصدر، كيفية سحب الدم الوريدى أو الشريانى ، تقييم العينات المسحوبة شريانياً ، اختلال الصوديوم والبوتاسيوم بالجسم الإنعاش الرئوى فى حالات الصدمات.