تونس: جماعة مسلحة فى الكاميرون تختطف اثنين من المواطنين

تونس: جماعة مسلحة فى الكاميرون تختطف اثنين من المواطنينالإثنين، 19 مارس 2018 04:37 م
الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى
تونس (رويترز)
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قالت الحكومة التونسية اليوم الاثنين، إن جماعة مسلحة فى الكاميرون اختطفت اثنين من مواطنيها.
وقالت وزارة الخارجية التونسية فى بيان "مجموعة مسلحة فى جنوب غرب الكاميرون يوم الخميس الماضى، اختطفت تونسيين يعملان فى أحد مشاريع مد الطرقات تنفذه شركة أشغال تونسية".
ولم تعلن حتى الآن أى جهة مسئوليتها عن خطف التونسيين لكن هناك مخاوف فى تونس من أن تكون جماعات متشددة وراء الواقعة.
وقالت وزارة الخارجية إنها تجرى اتصالات مع السلطات الكاميرونية لإطلاق سراحهما.
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