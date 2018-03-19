توزيع هدايا عينية بقيمة 7 ملايين جنيه على الأسر الأكثر احتياجا بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ إنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى لصندوق تحيا مصر فى 31 مارس الجارى،لتوزيع هدايا عينية على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة كفر الشيخ بقيمة 7 ملايين جنيه،مع اجراء التحاليل والفحوصات الطبية لـ 2000 شخص وصرف العلاج بالمجان .

جاء ذلك خلال استقبال، محافظ كفر الشيخ،اليوم الإثنين،وفد صندوق تحبا مصر، برئاسة المحاسب نهال فاروق،وذلك في اطار ما يقدمه صندوق تحيا مصر لمحافظة كفر الشيخ،بحضور المحاسب محمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والمهندس طارق سيف، مدير الإدارة المالية ، والمهندس أدهم محمود، منسق برنامج التنمية العمرانية لصندوق تحيا مصر.