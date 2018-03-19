توافد آلاف العمال بالنقل البرى للمشاركة بمؤتمر اتحاد عمال مصر لدعم السيسى

توافد منذ قليل الآلاف من العاملين بالنقل البرى، على مقر اتحاد عمال مصر، للمشاركة فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد لعمال النقل البرى، لدعم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة.

ورفع العمال المشاركون أعلام مصر، وصور الرئيس السيسى، فيما تزين الاتحاد بلافتات وصور تؤكد دعم الدولة وقيادتها السياسية، وسط أنغام مكبرات الصوت على الأغانى الوطنية.

وسيشهد المؤتمر عددا من أعضاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وممثلى المجتمع المدنى.

وسيستعرض المؤتمر الذى تنظمه النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خطة الحشد الجماهيرى للتوجه إلى صناديق الانتخابات أيام 26 و27 و28 مارس الحالى وتكليف رؤساء النقابات العمالية والاتحادات الفرعية بالمحافظات بالتواجد داخل مواقع العمل ومقار المنظمات النقابية لتوفير كل وسائل الحشد والتيسير على المواطنين خلال الأيام الثلاث.