توافد آلاف العمال بالنقل البرى للمشاركة بمؤتمر اتحاد عمال مصر لدعم السيسى

توافد آلاف العمال بالنقل البرى للمشاركة بمؤتمر اتحاد عمال مصر لدعم السيسىالإثنين، 19 مارس 2018 11:47 ص
جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر
كتب ــ محمود راغب - تصوير ـ أشرف فوزى
إضافة تعليق
توافد منذ قليل الآلاف من العاملين بالنقل البرى، على مقر اتحاد عمال مصر، للمشاركة فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد لعمال النقل البرى، لدعم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة.
ورفع العمال المشاركون أعلام مصر، وصور الرئيس السيسى، فيما تزين الاتحاد بلافتات وصور تؤكد دعم الدولة وقيادتها السياسية، وسط أنغام مكبرات الصوت على الأغانى الوطنية.
وسيشهد المؤتمر عددا من أعضاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وممثلى المجتمع المدنى.
وسيستعرض المؤتمر الذى تنظمه النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خطة الحشد الجماهيرى للتوجه إلى صناديق الانتخابات أيام 26 و27 و28 مارس الحالى وتكليف رؤساء النقابات العمالية والاتحادات الفرعية بالمحافظات بالتواجد داخل مواقع العمل ومقار المنظمات النقابية لتوفير كل وسائل الحشد والتيسير على المواطنين خلال الأيام الثلاث.
إضافة تعليق
فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال
فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة