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الإثنين، 19 مارس 2018 11:03 ص
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تموين الأقصر: صرف مقرر السلع التموينة خلال مارس بنسبة 60%

الإثنين، 19 مارس 2018 11:04 ص
تموين الأقصر: صرف مقرر السلع التموينة خلال مارس بنسبة 60% اسطوانات غاز - أرشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن متابعة صرف مقررات شهر مارس الجارى من السلع التموينية، لافتاً إلى وصول معدل الصرف حالياً إلى 60%، موضحاً أن المحافظة تشهد إستقراراً فى توزيع إسطوانات البوتاجاز دون أى مشكلات.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى بيان صحفى له،أنه جارى متابعة عمل المخابز ومستوى جودة الخبز، ومطابقته للمواصفات المطلوبة، مشيراً إلى ترك بعض المواطنين بطاقاتهم لدى المخابز وحصولهم على الدقيق بدلاً من الخبز، حيث قال إنه تم البدء فى فرض عقوبات التوجيه الوزارى 30 والخاص بتخفيض الحصص من الدقيق للمخابز، لإجبار المواطنين على أخذ بطاقاتهم وصرف الدقيق من المستودعات.

وأكد الدكتور تامر صلاح، أنه يتم حالياً تطبيق القرار 330 الخاص بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، وتحريز السلع فى حالة المخالفة، وفيما يخص العمل بمديرية التموين، قال وكيل الوزارة أنه يتم حاليا إعادة هيكلة موظفى الإدارات لتجديد وتنشيط الخدمات التموينية بجودة عالية.

 


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