تغيب هيئة مكتب "الإعلاميين" عن اجتماع التأسيسية لخلافهم مع حمدى الكنيسى







كتب محمد السيد

تغيب أعضاء هيئة مكتب مجلس نقابة الإعلاميين، عن الاجتماع الذى يعقده حمدى الكنيسى بأعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة اليوم، لمناقشة شروط القيد بالنقابة، وذلك نظرا لخلاف بينهم وبين "الكنيسى" بسبب الشروط التى يسعها وضعها للقيد فى جدول النقابة.

ومن بين أعضاء اللجنة المتغيبين، محجوب سعدة، سكرتير عام نقابة الإعلاميين، وطارق سعدة وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، وسهام صالح وكيل النقابة.

كان اجتماع اللجنة التأسيسية المشكلة لتأسيس نقابة الاعلاميين، شهد خلافا بين أعضاء اللجنة والإعلامى حمدى الكنيسى رئيس اللجنة، بسبب شروط القيد والانضمام لجداول النقابة.

واعترض أعضاء اللجنة على اتجاه حمدى الكنيسى رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الاعلاميين، لإلغاء شرط وجود عقد بين المتقدم والقناة التى يعمل بها، والرقم التأمينى، وأن تضم الشروط تقديم المتقدم للقيد فى النقابة لصورة من كارنيه القناة التى يعمل بها، أو تقديم سى دى يحتوى على وجود اسم المتقدم على تتر أحد البرامج.

وأكد عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، أنهم سيطالبون بلقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للفصل فى ذلك.