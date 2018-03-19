"تعليم شمال سيناء" تنظم مسابقة "تحدى القراءة"الإثنين، 19 مارس 2018 07:45 م
اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
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نظمت اليوم الإثنين، مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، مرحلة التصفيات النهائية فى مسابقة تحدى القراءة بين طلبة المدارس بمختلف الإدارات التعليمية.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان لها أن المسابقة نظمت بحضور ليلى مرتجى وكيل الوزارة، والدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل المديرية، وعيد شتيوى مدير الشئون التنفيذية.
تضمنت المسابقة التصفيات النهائية لمسابقة التحدى العربى للجميع على مستوى المديرية، وأقيمت فى مكتب توجيه المكتبات بديوان عام المديرية، تحت إشراف "كوثر على" موجهة عام المكتبات، وضمت لجنه التحكيم عبد الواحد مرعى، موجه عام اللغه العربية، حسنة الشرقاوى، مسئول القرائية بالديوان العام.
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