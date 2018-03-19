"تعليم شمال سيناء" تنظم مسابقة "تحدى القراءة"







شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت اليوم الإثنين، مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، مرحلة التصفيات النهائية فى مسابقة تحدى القراءة بين طلبة المدارس بمختلف الإدارات التعليمية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان لها أن المسابقة نظمت بحضور ليلى مرتجى وكيل الوزارة، والدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل المديرية، وعيد شتيوى مدير الشئون التنفيذية.