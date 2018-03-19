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الإثنين، 19 مارس 2018 11:39 ص
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تعرف على نسب ملكية أسهم بنك التعمير بعد الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية

الإثنين، 19 مارس 2018 11:10 ص
تعرف على نسب ملكية أسهم بنك التعمير بعد الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان





كتب - أحمد يعقوب
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تضمن برنامج الحكومة للطروحات الحكومية فى البورصة، 3 بنوك بالإضافة إلى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance ".
 
وتتضمن البنوك المقرر طرح حصة المال العام بها فى البورصة، بنك التعمير والاسكان، وبنك الاسكندرية، وبنك القاهرة، وينشر "اليوم السابع"، التحديث الأخير لهيكل ملكية أسهم بنك التعمير والإسكان، حيث تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة 29.8% من أسهم البنك وشركة مصر لتأمينات الحياة 8.9%، وشركة مصر للتأمين 8.29%، وهيئة الأوقاف المصرية حصة 5%.
 
وقال مصدرحكومى، لـ"اليوم السابع"، إن نسبة وتوقيت طرح البنك ضمن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، سوف يتحدد فى وقت لاحق.
 
وأعلنت وزارة المالية أمس، إنه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن عرضت خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية، حيث أكد على ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات، والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة، وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته فى جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.
 
ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه، حيث إنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
 
ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعة وعشرين وثلاثين شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.
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