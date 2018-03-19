تعرف على شركة أسيوط لتكرير البترول بعد الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية







كتب أحمد أبو حجر

تضمن برنامج الحكومة للطروحات الحكومية فى البورصة 11 شركة تابعة لقطاع البترول، ومن بين هذه الشركات، أسيوط لتكرير البترول، وهى من ضمن الشركات التى سيجرى طرحها فى المرحلة الأولى، وأيضا تطرح لأول مرة فى البورصة

شركة أسيوط لتكرير البترول



يعود تاريخ انشاء الشركة إلى أكتوبر 1984 لتغطية احتياجات جنوب الوادى من المنتجات البترولية، وتم بدء تشغيل الوحدة عام 1987 بطاقة 2.5 مليون طن / سنه وتم رفع الطاقة الانتاجية الى 5 مليون طن / سنة بعد أن تم إضافة وحدة تكرير جديدة تم تشغيلها فى اكتوبر 2002، وبحسب الموقع الإلكترونى فإن شركة أسيوط لتكرير البترول هى مفخرة للمصريين حيث انه تم بنائها بأيدى مصرية 100%، حيث تم التصميم بواسطة شركة إنبى والتنفيذ بواسطة شركة بتروجيت تحت إشراف العاملين بشركة أسيوط لتكرير البترول.

يقع معمل أسيوط فى منطقة أسيوط البترولية، والتى تجمع مجموعة شركات بجوار شركة أسيوط وهى (شركة أنابيب البترول: وهى الشركة المسؤلة عن نقل الخام من حقول الإنتاج فى معمل أسيوط عن طريق خط أنابيب قطرة 20 بوصة بطول 350 كيلو متر، وكذلك تقوم بتوزيع المنتجات على الشركات المتخصصة ببيع المنتجات البترولية، شركة بتروجاس، وهى الشركة المسؤلة عن تعبئة اسطوانات البوتاجاز بصعيد مصر، شركة الجمعية التعاونية للبترول، وهى المسؤله عن توزيع المنتجات البترولية من مازوت وسولار وكيروسن وبنزين).

برنامج الطروحات الحكومية



ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية لشركة البترول كلا من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى) على رأس القائمة المقرر طرحها قريبا فى البورصة، ثم تأتى شركة الحفر المصرية (، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترول وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وذلك فى قطاع البترول والتكرير، أما فى قطاع البتروكيماويات، تأتى شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).



طرح 15-30 % من رأس مال الشركات



وكان وزير المالية عمرو الجارحى، أعلن أمس عن برنامج الطروحات الحكومية والذى تتضمن مرحلته الأولى طرح نسب من حصص الحكومة فى 23 شركة، منها 14 شركة ستقيد للمرة الأولى بالبورصة وشركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

وقال إن الحصص المطروحة تتراوح ما بين 15 و30% من رأسمال الشركة إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.

ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه.

وعن توقيت الطرح، قال وزير المالية عمرو الجارحى، فى تصريحات تلفزيونية، إن أول الطروحات الحكومية ضمن البرنامج ستجرى خلال شهرين إلى 3 أشهر.