تعرف على الحالة المرورية بالطرق المؤدية لمطار القاهرة







كتب محمود عبد الغنى

شهدت الطرق المؤدية لمطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، سيولة مرورية، حيث انتظم رجال المرور على مداخل المطار بطريق صلاح سالم، لمنع التكدس خاصة أعلى كوبرى المطار .

كما شهدت كمائن المطار سيولة مرورية، نظرا للعدد الكبير من رجال المرور والأمن، لسرعة فحص السيارات وتفتيشها، كما تم تخصيص عدد من رجال الأمن لتفتيش الحقائب بحوزة الركاب بأتوبيسات النقل العام المترددة على المطار.