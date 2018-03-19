تعرف على الحالة المرورية بالطرق المؤدية لمطار القاهرة

تعرف على الحالة المرورية بالطرق المؤدية لمطار القاهرةالإثنين، 19 مارس 2018 10:21 ص
مطار القاهرة - ارشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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شهدت الطرق المؤدية لمطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، سيولة مرورية، حيث انتظم رجال المرور على مداخل المطار بطريق صلاح سالم، لمنع التكدس خاصة أعلى كوبرى المطار .
كما شهدت كمائن المطار سيولة مرورية، نظرا للعدد الكبير من رجال المرور والأمن، لسرعة فحص السيارات وتفتيشها، كما تم تخصيص عدد من رجال الأمن لتفتيش الحقائب بحوزة الركاب بأتوبيسات النقل العام المترددة على المطار.
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