تعرف على الأم المثالية عن محافظة بنى سويف

تعرف على الأم المثالية عن محافظة بنى سويفالإثنين، 19 مارس 2018 05:20 م
الأم المثالية ببني سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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حصلت إيزيس عزيز حنا البالغة من العمر 61 سنة، من سكان مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف على لقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2018.
وقالت إيزيس عزيز إن لديها اثنين من الأولاد هما ميشيل صيدلى، والدكتورة نادين أخصائى علاج طبيعى، مشيرة إلى أنها كانت تعمل أخصائية تدريس بالمدرسة الإعدادية والثانوية بنات بمدينة الفشن إلى أن خرجت إلى سن المعاش، مضيفة أن " زوجها توفى منذ 11 عامًا، حيث كان يعمل فى البنك الأهلى بمدينة الفشن"، مشيرة إلى أنها هى من تولت أمور المنزل بعد ذلك.
واستطردت الأم المثالية قائلة لـ"اليوم السابع"، "تقدمت العام الماضى فى المسابقة، ولم أكن أتوقع أبدًا أن يتم اختيارى هذا العام، إلا أن مديرية التضامن أخبرتنى أنه تم اختيارى، وأنا الآن فى طريقى للقاهرة استعدادًا للقاء الرئيس السيسي غدًا".
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