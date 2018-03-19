تعرف على الأم المثالية عن محافظة بنى سويف







بنى سويف :هانى فتحى

حصلت إ يزيس عزيز حنا البالغة من العمر 61 سنة، من سكان مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف على لقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2018.

وقالت إيزيس عزيز إن لديها اثنين من الأولاد هما ميشيل صيدلى، والدكتورة نادين أخصائى علاج طبيعى، مشيرة إلى أنها كانت تعمل أخصائية تدريس بالمدرسة الإعدادية والثانوية بنات بمدينة الفشن إلى أن خرجت إلى سن المعاش، مضيفة أن " زوجها توفى منذ 11 عامًا، حيث كان يعمل فى البنك الأهلى بمدينة الفشن"، مشيرة إلى أنها هى من تولت أمور المنزل بعد ذلك.