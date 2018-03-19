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الإثنين، 19 مارس 2018 06:38 ص
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تعرف على أهم سلع ومنتجات صدرتها مصر خلال 2017 بـ25 مليار دولار

الإثنين، 19 مارس 2018 06:00 ص
تعرف على أهم سلع ومنتجات صدرتها مصر خلال 2017 بـ25 مليار دولار اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء





كتبت- هبة حسام
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أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ضمن أحدث نشراته حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2017، أن صادرات مصر على مدار العام الماضى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 25.8 مليار دولار، ووفقاً للبيانات الإحصائية، تمثلت أبرز المنتجات والمجموعات السلعية المصدرة فى التالى..

 

- سلع غذائية أولية للصناعة بقيمة 136 مليون دولار.

- سلع غذائية أولية للاستهلاك بقيمة 2.281 مليار دولار.

- سلع غذائية مصنعة للصناعة بقيمة 270 مليون دولار.

- سلع غذائية مصنعة للاستهلاك بقيمة 1.566 مليار دولار.

- مستلزمات صناعية أولية بقيمة 785 مليون دولار.

- مستلزمات صناعية مصنعة بقيمة 10.665 مليار دولار.

- وقود وزيوت خام بقيمة 2.119 مليار دولار.

- وقود وزيوت أخرى مصنعة بقيمة 1.998 مليار دولار.

- سلع رأسمالية بقيمة 371 مليون دولار.

- قطع غيار بقيمة 318 مليون دولار.

- سيارات للركوب وغيرها بقيمة 80 مليون دولار.

- قطع غيار وأجزاء لوسائل النقل بقيمة 291 مليون دولار.

- سلع استهلاكية معمرة بقيمة 1.379 مليار دولار.

- سلع استهلاكية نصف معمرة بقيمة 1.452 مليار دولار.

- سلع استهلاكية بنحو 2.1 مليار دولار.

 

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أهم صادرات المجموعات السلعية خلال 2017

 

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وفى المقابل جاء حجم واردات مصر من تلك السلع والمنتجات خلال عام 2017، بقيمة إجمالية تجاوزت 66 مليار دولار، وجاءت القيم التفصيلية لاستيراد المجموعات السلعية المذكورة عالياً كالتالى..

 

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صادر عن جهاز الإحصاء

 

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يذكر أن إجمالى حجم التجارة الخارجية لمصر "صادرات وواردات" خلال عام 2017، بلغ 91.8 مليار دولار "25.8 مليار دولار صادرات، مقابل نحو 66 مليار دولار واردات".


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