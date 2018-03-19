تعرف على أبرز 10 أرقام فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 - 2019

تعرف على أبرز 10 أرقام فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 - 2019الإثنين، 19 مارس 2018 09:49 ص
وزير المالية
كتب: أحمد يعقوب
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يبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 فى 1 يوليو 2018، بعد مناقشتها فى مجلس النواب، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية.. ونرصد فى هذا التقرير أبرز 10 أرقام فى الموازنة العامة الجديدة للدولة.
- حجم الإنفاق - المصروفات - يبلغ 1.412 تريليون جنيه، فى الموازنة التى تعد الأضخم فى تاريخ مصر.
- الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه.
- الإيرادات تشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية.
- وزارة المالية تستهدف خفض نسبة العجز فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
- نسبة العجز المتوقع فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2017 – 2018، والتى تنتهى فى 30 يونيو 2018، أن تتراوح بين 9.6% و9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.. وبالتالى نسبة خفض فى العجز بالموزانة الجديدة 1.4%.
- مشروع الموازنة للعام المالى 2018 – 2019 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ 5.2% خلال موازنة العام المالى الحالى.
- مشروع الموازنة للعام المالى 2018 – 2019 يسعى لخفض معدل البطالة إلى 10.4% ، وخفض معدل التضخم إلى 13%.
- تستهدف الحكومة فى الموازنة العامة الجديدة نسبة 88% للدين العام بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى.
- تستهدف الحكومة فى الموازنة العامة الجديدة استثمارات بـ100 مليار جنيه مقارنة بـ70 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.
- تبدأ الحكومة فى العام المالى الجديد برنامج الطروحات فى البورصة بأسم شركات تقدر بنحو 80 مليار جنيه وقيمة سوقية للشركات المطروحة حوالى 430 مليار جنيه.
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