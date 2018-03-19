تعرف على أبرز ما جاء بكلمة الرئيس السيسى فى احتفالية الأسرة المصرية (صور)







كتب محمد تهامى زكى

نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى على "تويتر"، 4 تويتات تلخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس السودانى عمر البشير.

وجاءت التغريدات كالتالى:

- مصر والسودان أسرة واحدة وشعب واحد منذ أقدم العصور وهو ما يستقر فى وجدان كل مصرى وسودانى.





- نهر النيل هو الرمز الأكبر للعلاقات المصرية السودانية، وكل تطور إيجابى يحدث فى السودان له أثر على مصر وشعبها، فأمن واستقرار السودان جزء من أمن واستقرار مصر.





- ثقتى فى شعب مصر ثقة راسخة لا حدود لها، ولأبناء مصر الأوفياء فى الخارج منى كل التحية والتقدير والاحترام.





- أبناء مصر سيلبون نداء وطنهم فى الانتخابات أيا كانت اختياراتهم وميولهم السياسية، وأوجه رسالتى لكل مصرى ومصرية، أنتم أمل هذا الوطن ورجاؤه.



































































