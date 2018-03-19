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تعرف على أبرز ما جاء بكلمة الرئيس السيسى فى احتفالية الأسرة المصرية (صور)

الإثنين، 19 مارس 2018 07:11 م
تعرف على أبرز ما جاء بكلمة الرئيس السيسى فى احتفالية الأسرة المصرية (صور) الرئيس السيسى ونظيره السودانى





كتب محمد تهامى زكى
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نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى على "تويتر"، 4 تويتات تلخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس السودانى عمر البشير.

 

وجاءت التغريدات كالتالى:

 

- مصر والسودان أسرة واحدة وشعب واحد منذ أقدم العصور وهو ما يستقر فى وجدان كل مصرى وسودانى.

1
 

- نهر النيل هو الرمز الأكبر للعلاقات المصرية السودانية، وكل تطور إيجابى يحدث فى السودان له أثر على مصر وشعبها، فأمن واستقرار السودان جزء من أمن واستقرار مصر.

2
 

- ثقتى فى شعب مصر ثقة راسخة لا حدود لها، ولأبناء مصر الأوفياء فى الخارج منى كل التحية والتقدير والاحترام.

3
 

- أبناء مصر سيلبون نداء وطنهم فى الانتخابات أيا كانت اختياراتهم وميولهم السياسية، وأوجه رسالتى لكل مصرى ومصرية، أنتم أمل هذا الوطن ورجاؤه.

4
 
 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


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احتفالية الاسرة المصرية

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