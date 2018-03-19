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الإثنين، 19 مارس 2018 03:26 م
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تضاعف أرباح "روسنفت" الروسية فى الربع الرابع من العام إلى 100 مليار روبل

الإثنين، 19 مارس 2018 01:24 م
تضاعف أرباح "روسنفت" الروسية فى الربع الرابع من العام إلى 100 مليار روبل





رويترز
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أعلنت شركة الطاقة الروسية "روسنفت"، اليوم الإثنين، ارتفاع صافى ربح الربع الرابع لما يقرب من مثليه عنه قبل عام إلى 100 مليار روبل (1.74 مليار دولار) وهو ما جاء متوافقا مع توقعات المحللين.

وأضافت الشركة، أن إنتاجها من السوائل بلغ 56.51 مليون طن ليرتفع إنتاج العام بأكمله 7.3  فى المئة إلى 225.5 مليون طن، بما يعادل 4.53 مليون برميل يوميا، وزادت أرباح الربع الرابع قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون إلى 393 مليار روبل بإيرادات 1.7 تريليون روبل.


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