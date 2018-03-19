"تصديرى مواد البناء": ارتفاع صادرات مصر من الحديد لتركيا 230% يناير الماضى







كتب إسلام سعيد

ارتفعت صادرات مصر من الحديد إلى تركيا بنسبة 230 % خلال شهر يناير 2018، لتسجل 3.6 مليون دولار مقابل 1.106 مليون دولار خلال يناير 2017 وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء.

وقال التقرير، إن إجمالى صادرات مصر من الحديد الصلب خلال يناير 2018 تراجعت بنسبة 7 %، لتسجل 50 مليون دولار مقابل 54 مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى.

وكشف التقرير تراجع صادرتنا إلى إيطاليا 11 % وإسبانيا 31 % ولسوريا انخفض 55 % ولبنان 54 % وتراجعت صادرات الحديد إلى أوغندا 58 % وللهند 59 %.

وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات الحديد إلى الأردن خلال شهر يناير 93 %، لتسجل 5.1 مليون دولار، مقابل 2.6 مليون خلال نفس الشهر من العام الماضى، كما ارتفعت صادرات مصر إلى السودان 17 % لتسجل 4.8 مليون دولار مقابل 4 مليون دولار.

كما كشف التقرير ارتفاع صادرات الحديد إلى أمريكا بنسبة 22 % خلال يناير 2018 لتسجل 3.9 مليون دولار مقابل 3.2 مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، كما زادت صادرتنا إلى السعودية مسجلة 2.7 مليون دولار مقابل 1.2 مليون دولار بنسبة زيادة 120 %.